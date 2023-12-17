Вручение повесток: какие варианты предусматривает новый законопроект

Марьяна Безугла сообщила, будет ли в новом законопроекте пункт о вручении повесток через Дію.

Фото: tsn.ua

Как ранее сообщалось, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла раскрыла детали нового законопроекта по изменениям к мобилизации и военной службе.

Так, по ее словам, законопроект предполагает, что в Дії может отражаться так называемый «сертификат защитника», но не повестка. При этом правила военного учета за границей должен определить Кабмин.

Документом также предлагаются следующие варианты вручения повестки:

в ТЦК СП представителями ТЦК СП;

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК СП, полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

Также сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничении на видео в TikTok, пенсии и отпуска военнослужащих.

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