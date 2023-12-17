Субсидия в Украине: какие документы нужны для назначения помощи

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам перечень документов, которые необходимо предоставить для получения субсидии.
Среди них:
- Заявление о потребности в субсидии.
- Удостоверение личности.
- Декларация о доходах семьи.
- Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
- Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения к общему пакету документов.
Где и как подать документы:
- Онлайн через Дію и вебпортал Пенсионного фонда Украины.
- Офлайн в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в Пенсионном фонде.
Сроки назначения субсидии:
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.
На отопительный сезон назначение производится с 1 октября по 30 апреля.
На неотапливаемый сезон назначение проводится с 1 мая по 30 сентября.
Автоматическое назначение субсидии:
На отопительный период 2023-2024 годов расчет жилищной субсидии будет проведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, а также тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен.
Расчет доходов:
При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года.
Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.
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