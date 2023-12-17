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  1. Общество

Субсидия в Украине: какие документы нужны для назначения помощи

15:21, 17 декабря 2023
Документы на получение субсидии можно подать через Дію или в Центрах предоставления административных услуг.
Субсидия в Украине: какие документы нужны для назначения помощи
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Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам перечень документов, которые необходимо предоставить для получения субсидии.

Среди них:

  • Заявление о потребности в субсидии.
  • Удостоверение личности.
  • Декларация о доходах семьи.
  • Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
  • Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения к общему пакету документов.

Где и как подать документы:

  • Онлайн через Дію и вебпортал Пенсионного фонда Украины.
  • Офлайн в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в Пенсионном фонде.

Сроки назначения субсидии:

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

На отопительный сезон назначение производится с 1 октября по 30 апреля.

На неотапливаемый сезон назначение проводится с 1 мая по 30 сентября.

Автоматическое назначение субсидии:

На отопительный период 2023-2024 годов расчет жилищной субсидии будет проведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, а также тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен.

Расчет доходов:

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года.

Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

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