У Словаччині перекинувся автобус з України із 53 пасажирами, фото

Внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, серед них є діти.

Фото: SME

У неділю, 17 грудня, автобус із України потрапив у ДТП на території Словаччини. Про це повідомили словацькі видання Aktuality та SME.

Аварія сталася поблизу населеного пункту Даргів Требишівського району. Відомо, що автобус, який прямував до кордону, з'їхав у кювет та перекинувся.

За даними місцевих служб, в автобусі знаходилися 53 пасажири та 2 водії. Скільки з них громадяни України – невідомо.

Внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, серед них є діти.

Фото: SME

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