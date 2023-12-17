У Києві відновили рух транспорту на одній з ділянок Кільцевої дороги

Рух транспорту відновили від Жулянського шляхопроводу до повороту в м. Вишневе.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що дорожники відновили рух транспорту ділянкою Кільцевої дороги від повороту в м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

«У межах капітального ремонту за короткий проміжок часу дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації», - сказано у повідомленні.

Також фахівці облаштували новий "дорожній одяг" – багатошарову конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.

У КМДА додали, що із наступного року планується продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки.

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