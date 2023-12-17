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53 пасажири - громадяни України: у МЗС розповіли подробиці аварії з автобусом у Словаччині

14:20, 17 грудня 2023
8 українців отримали травми середнього ступеню тяжкості.
53 пасажири - громадяни України: у МЗС розповіли подробиці аварії з автобусом у Словаччині
Фото: sme.sk
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Як стало відомо раніше, у Словаччині перекинувся автобус з України із 53 пасажирами. У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію, в якій постраждали українці.

Посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду поблизу населеного пункту Даргов. ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом «Відень-Київ».  Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі «Укрінформ».

«В автобусі їхали 53 пасажири. Усі громадяни України. 8 українців отримали травми середнього ступеню тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі», - сказав він.

Зазначається, що українські консули взаємодіють із словацькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям.

«Наші дипломати також проконтролюють, аби решта пасажирів прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником», - заявив Ніколенко.

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