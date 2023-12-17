Виплати ВПО: чи отримають допомогу українці, які повернулися з-за кордону

Особа, яка повернулася з-за кордону, має право на отримання допомоги на проживання за дотримання сукупності умов.

Стало відомо, чи мають право на державну грошову підтримку внутрішньо переміщено особи, які повернулися з-за кордону. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, 24 листопада набрали чинності зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, якими, серед іншого, була переглянута державна політика щодо переміщених українців, які повернулися з-за кордону.

Так, відповідно до п. 8 Порядку особа, яка повернулася з-за кордону, має право на отримання допомоги на проживання за дотримання сукупності умов:

стала на облік як внутрішньо переміщена особа;

звертається за допомогою вперше. Особа вважається такою, що звертається вперше, якщо їй не призначалася і не виплачувалася допомога відповідно до Постанови Кабміну від 20.03.2022 р. № 332 до дня звернення;

звертається за допомогою не раніше, ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну. Беруться до уваги лише робочі дні - суботу, неділю та святкові і неробочі дні (якщо такі будуть) враховувати не варто;

відповідає майновим критеріям, які встановлені для отримання допомоги на проживання.

Допомога не буде призначена, якщо:

уповноважена особа з сім’ї або окремий отримувач допомоги з сім’ї зареєстрували/задекларували місце свого проживання у житловому приміщенні/частині житлового приміщення, що зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф, після факту їх пошкодження чи руйнування. Виняток: малолітні та неповнолітні діти;

орган соціального захисту населення отримав інформацію від правоохоронних органів про те, що особу (отримувача) було засуджено за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України або оголошено у розшук.

Раніше ми писали, яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року.

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