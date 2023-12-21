Без резиновых сапог не обойтись: в Киеве затопило одно из укрытий, фото

В Дарницком районе столицы затопило укрытие.

Фото: armyinform.com.ua

В Киеве затопило укрытие по ул. Озерный. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и обнародовали фото затопленного укрытия.

«Откачивать воду никто не спешит. Куда бежать людям во время тревоги – непонятно. Остается разве что брать с собой надувной матрас или резиновые сапоги», - пишут местные жители.

Как видно на фото, столы, стулья и диван в укрытии стоят в воде, а для передвижения по нему люди положили на пол доски.

Как мы писали, в Киеве внезапно закрыли часть синей ветки метрополитена. Между станциями метро «Демиевская» и «Лыбидская» произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Добавим, что в Киеве над тоннелем метро возле Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны.

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