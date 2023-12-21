Empire State Building, Бруклинский мост и здание Verizon в Нью-Йорке подсветили сине-желтыми цветами

В Нью-Йорке в США провели акцию, чтобы напомнить о украденных рф украинских детях.

Источник фото: пресс-служба ОП

Прошлой ночью Empire State Building, Бруклинский мост и здание Verizon в Нью-Йорке подсветили сине-желтым цветом.

Акцию организовал американский актер, режиссер и продюсер Айзек Лиев Шрайбер через инициативу BlueCheck и Фонд семьи Любецких, чтобы напомнить американцам о 19 тысячах украденных россией украинских детей.

Как пишет «Укринформ», акция прошла под слоганом «Эти дети не вернутся домой на праздники».

Украинский детский хор пел колядки в переходе Центрального железнодорожного вокзала. Позади хора на Центральный железнодорожный вокзал была спроектирована анимация, визуализирующая число пропавших без вести детей.

Источник фото: пресс-служба ОП

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