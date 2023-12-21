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  1. В мире

Киностудия Warner Bros. Discovery и Paramount хотят объединиться для лучшей конкуренции с Netflix и Disney+

13:21, 21 декабря 2023
Если сделка состоится, на голливудском рынке останется всего четыре больших игрока - Disney, объединенные Warner Bros. и Paramount , Universal и Sony Pictures Entertainment.
Киностудия Warner Bros. Discovery и Paramount хотят объединиться для лучшей конкуренции с Netflix и Disney+
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Руководители Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсуждают вероятное слияние, которое создаст «гиганта новостей и интертеймента». Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Так, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Global Боб Бакиш 19 декабря обсудили возможное слияние. По данным источников, встреча продолжалась несколько часов и прошла в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер. Об этом же вероятном соглашении Заслав говорил с Шари Редстоун, владеющей материнской компанией Paramount.

По состоянию на 20 декабря рыночная стоимость WBD составляла около $29 млрд, а Paramount – чуть более $10 млрд, поэтому любое слияние не будет равноценным.

Заслав и Бакиш обсуждали, как их компании могут дополнять друг друга. К примеру, их главные стриминговые сервисы Paramount+ и Max могут объединиться, чтобы лучше конкурировать с Netflix и Disney+.

Пока неизвестно, купит ли WBD Paramount Global или ее материнскую компанию National Amusements Inc. (NAI), но источник, знакомый с ситуацией, говорит, что рассматриваются оба варианта. Также отмечается, что WBD нанял банкиров для изучения сделки.

В случае, если соглашение будет подписано, WBD мог бы использовать своего международного дистрибьютора для расширения франшиз Paramount, тогда как активы Paramount для детских программ могут иметь важное значение для стриминга WBD.

Как отмечает Variety, у обеих компаний большие долги. Paramount имеет 15,6 млрд долларов, а Warner Bros. Discovery – 43,5 млрд. Эксперты отмечают, что таким образом студии хотят успешнее конкурировать со своим основным конкурентом – Disney.

Если сделка состоится, на голливудском рынке останется всего четыре крупных игрока - Disney (в который с 2019 года входит 20th Century Studios), объединенные Warner Bros. и Paramount Pictures, Universal Pictures и Sony Pictures Entertainment.

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