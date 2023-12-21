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  1. В Украине

Каким будет курс доллара до конца 2023 года: появился прогноз

11:12, 21 декабря 2023
По прогнозу эксперта, курс доллара к концу 2023 года может немного измениться.
Каким будет курс доллара до конца 2023 года: появился прогноз
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В Украине до конца текущей недели, до 24 декабря, курс валюты на наличном рынке ожидается на уровне 36,8-37,8 грн/доллар и 39-41 грн/евро. Об этом заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, разница между курсом покупки и продажи на наличном рынке в среднем не превышают 0,3 грн.

Тарас Лесовой ожидает, что в последнюю неделю 2023 года ситуация на валютном рынке может быть такой:

1) Валютные изменения на межбанке будут происходить в пределах 37-37,75 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро;

2) Разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет минимальной – до 0,1 грн;

3) Текущие колебания на межбанке будут до 0,2 грн;

4) На наличном рынке пределы курсовых изменений будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро;

5) Между курсами покупки и продажи валюты, как на межбанке, так и на наличном рынке, не превысит 0,2 грн.

«Итак, в течение следующей недели рынок будет жить в условиях частых, но несущественных курсовых изменений, ситуация на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка и объемов валютных интервенций регулятора, направленных на удовлетворение спроса. Межкурсовая разница будет сокращаться в дальнейшем и не исключено, что в конце года она будет почти "на нуле», - добавил Лесовой.

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