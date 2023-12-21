Яким буде курс долара до кінця 2023 року: з’явився прогноз

За прогнозом експерта, курс долара до кінця 2023 року може дещо змінитись.

В Україні до кінця поточного тижня, до 24 грудня, курс валюти на готівковому ринку очікується на рівні 36,8-37,8 грн/долар та 39-41 грн/євро. Про це заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі «РБК-Україна».

За його словам, різниця між курсом покупки та продажу на готівковому ринку в середньому не перевищують 0,3 грн.

Тарас Лєсовий очікує, що в останній тиждень 2023 року ситуація на валютному ринку може бути такою:

1) Валютні зміни на міжбанку відбуватимуться в межах 37-37,75 грн/долар та 39-40,5 грн/євро;

2) Різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде мінімальною - до 0,1 грн;

3) Поточні коливання на міжбанку будуть до 0,2 грн;

4) На готівковому ринку межі курсових змін будуть на рівні 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро;

5) Між курсами покупки та продажу валюти, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, не перевищить 0,2 грн.

«Отже, протягом наступного тижня ринок житиме в умовах частих, але несуттєвих курсових змін, ситуація на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку та обсягів валютних інтервенцій регулятора, спрямованих на вдоволення попиту. Міжкурсова різниця скорочуватиметься надалі й не виключено, що в кінці року вона буде майже «на нулі», - додав Лєсовий.

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