ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді Кропивницького апеляційного суду

Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

У четвер, 21 грудня, Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді Кропивницького апеляційного суду від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Як повідомили у пресслужбі, ВРП частково задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Строк тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя продовжено до 26 січня 2024 року.

Раніше ми писали, що шість суддів звільнено у відставку та за власним бажанням.

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