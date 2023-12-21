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Як проводиться атестація робочих місць: нагадування Держпраці

15:12, 21 грудня 2023
Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і в організаціях, де умови праці є потенційно шкідливими і небезпечними, можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків.
Як проводиться атестація робочих місць: нагадування Держпраці
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснила, як проводиться атестація робочих місць.

Атестація робочих місць за умовами праці – комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Основними діючими нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації, є:

  • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 №442.
  • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 №41.

Атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження котрої визначаються у строки, передбачені колективним договором (не рідше ніж один раз на п’ять років) наказом по підприємству, організації. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а у разі відсутності профспілкової організації – уповноважена найманими працівниками особа.

Постановою КМУ від 30.06.2023 №660 внесено зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Зокрема, визначено, що атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів  виробничого  середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 №248.

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, для здійснення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, а також за рахунок підприємств,  установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

За невчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці передбачено відповідальність.

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