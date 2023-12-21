Как проводится аттестация рабочих мест: напоминание Гоструда

Аттестация рабочих мест проводится на предприятиях и в организациях, где условия труда потенциально вредны и опасны, могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья работающих, а также на их потомков.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, как проводится аттестация рабочих мест.

Аттестация рабочих мест по условиям труда – комплексная оценка всех факторов производственной среды и трудового процесса, сопутствующих социально-экономических факторов, влияющих на здоровье и работоспособность работников в процессе трудовой деятельности.

Основными действующими нормативными документами, регулирующими процесс проведения аттестации, являются:

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утвержден постановлением КМУ от 01.08.1992 №442.

Методические рекомендации по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденные постановлением Минтруда от 01.09.1992 №41.

Аттестация проводится на предприятиях и организациях независимо от форм собственности и хозяйствования, где технологический процесс, используемое оборудование, сырье и материалы являются потенциальными источниками вредных и опасных производственных факторов, которые могут неблагоприятно влиять на здоровье работающих, а также на их потомков как теперь. , да и в будущем.

Основная цель аттестации состоит в регулировании отношений между работодателем и работниками в области реализации прав на здоровые и безопасные условия труда, льготное пенсионное обеспечение, льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях.

Аттестация проводится аттестационной комиссией, состав и полномочия которой определяются в сроки, предусмотренные коллективным договором (не реже одного раза в пять лет) приказом по предприятию, организации. В состав комиссии включается уполномоченный представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, а в случае отсутствия профсоюзной организации – уполномоченное наемными работниками лицо.

Постановлением КМУ от 30.06.2023 №660 внесены изменения в пункт 4 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

В частности, определено, что аттестация, срок проведения которой наступил в период военного положения, по решению работодателя, согласованному с профсоюзом, проводится в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Ответственность за своевременное и качественное проведение аттестации возлагается на руководителя предприятия, организации.

Гигиенические исследования факторов производственной среды и трудового процесса проводятся лабораториями, аттестованными Гострудом и Минздравом в порядке, определенном Минсоцполитики вместе с Минздравом.

Оценка условий труда при аттестации рабочих мест проводится с целью установления классов (степеней) вредных условий труда в соответствии с Государственными санитарными нормами и правилами «Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», утвержденных приказом Минздрава от 08.04.2014 №248.

Результаты аттестации используются для разработки мероприятий по улучшению условий труда и оздоровления работников и при определении права на пенсию по возрасту на льготных условиях, для льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, а также за счет предприятий, учреждений и организаций, обоснование предложений о внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Материалы аттестации рабочих мест являются документами строгой отчетности и хранятся на предприятии в течение 50 лет.

За несвоевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда предусмотрена ответственность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.