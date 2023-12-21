В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть погибший и пострадавшие

Микроавтобус, следовавший в направлении Украины, въехал в заднюю часть грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы.

Источник фото: Белжец I Добровольная пожарная часть / Facebook

Утром 21 декабря микроавтобус на украинской регистрации столкнулся с грузовиком примерно в 30 км от границы с Украиной. В результате аварии погиб 30-летний мужчина, восемь человек травмировались. Об этом сообщает «Укринформ».

Авария произошла около 5:30 по местному времени в районе города Белжец. Микроавтобус, следовавший в направлении Украины, въехал в заднюю часть грузовика, который стоял в очереди на пересечение границы.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в ДТП.

«По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля. Один гражданин погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Украинские консулы взаимодействуют с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и принимают меры для репатриации тела погибшего. Решается также вопрос доправки пассажиров в Украину другим транспортом», – рассказал Олег Николенко.

Источник фото: Источник фото: Белжец I Добровольная пожарная часть / Facebook

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть