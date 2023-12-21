Минобороны с апреля будет закупать продукты для военных по новым правилам: что изменится

При закупках продуктов Министерством обороны хотят ввести новые подходы.

Фото: volynnews.com

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны планируется осуществлять по новым правилам, передает пресс-служба Минэкономики.

В ходе заседания межведомственной рабочей группы гендиректор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов сообщил, какие подходы хотят ввести при закупках продуктов Министерством обороны с 1 апреля следующего года.

Среди них:

Закупка продуктов питания будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться более чем в 25 категориях (например, «мясные изделия»). Это открывает широкие возможности участия в закупочных процедурах украинских производителей.

При формировании ожидаемой стоимости заказчик будет ориентироваться на данные по среднестатистическим ценам из разных источников, в т. ч. Госстата.

Закупка и логистика обособлены. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию в распределительные центры. Услуги доставки из этих центров к конечным потребителям будут закупаться государством в отдельности.

Будет использоваться динамическая система закупок. Она будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные относительно участников.

Стандартизированные меню будут разработаны профессиональными технологами (в т.ч. теми, ныне защищающими страну в рядах ВСУ). Меню будет учитывать как потребности военных в разных видах рационов, так и специфику удовлетворения потребностей в качественном питании в условиях боевых действий.

«Стратегические цели, которых мы стремимся достичь, внедряя новые подходы – это непрерывность обеспечения потребностей ВСУ, доверие со стороны общества, рынков, государства и наших международных партнеров. Наконец мы стремимся к институциональной устойчивости. Чтобы предложенные подходы, прозрачность и функциональность не зависели от переменных факторов. В том числе от возглавляющего Агентства», - отметил Арсен Жумадилов.

По результатам обсуждения Межведомственная рабочая группа приняла представленные подходы.

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