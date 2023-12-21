Если США не одобрят финансирование для Украины в январе, у Конгресса существует план Б: детали

В Конгрессе все же надеются, что помощь Украине согласуют в середине января.

Как сообщалось, Конгресс США может принять дополнительное финансирование для Украины в середине января.

Однако, если по некоторым причинам законопроект не будет одобрен, для такого случая существует «план Б». Об этом заявил конгрессмен-демократ Майк Квигли, передает «Голос Америки».

«Я – оптимист. Я верю, что мы это сделаем в январе. Если кто-нибудь скажет, мы не пойдем на перерыв, пока не закроем этот вопрос, это меня тоже устраивает. Но я думаю, что реалистично, мы говорим где-нибудь о середине января», - сказал он.

По словам Квигли, когда Конгресс вернется к работе в январе, будет согласован пакет помощи, которого хватит на весь год.

«Откровенно говоря, я хотел бы, чтобы его хватило до конца работы этого созыва Конгресса», - сказал он.

Конгрессмен сообщил, что есть план «Б», если дополнительное финансирование Украины не пройдет в январе.

«Если до этого дойдет, то есть некоторые процедурные методы. В частности, попытаться «уволить» законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Мы исследуем это. Петиция об «увольнении законопроекта» вынуждает вынести его на голосование, освободив его от рассмотрения комитетов. Также есть «законопроекты о чистом финансировании», которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе», - сказал он.

Квигли будет предлагать другие меры, которые обеспечили бы определенную сумму на три-четыре месяца.

«Это ужасный «план Б», он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи», - добавил конгрессмен.

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