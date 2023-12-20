У Білому домі сподіваються, що Конгрес у січні схвалить фінансування для України

Джон Курбі нагадав, що уряд США має кошти на надання Україні лише одного пакета військової допомоги до кінця року, але без рішення Конгресу далі грошей на це не буде.

У Білому домі сподіваються, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України в січні 2024 року. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

В адміністрації Байдена вважають, що досягли прогресу під час переговорів із республіканцями в Сенаті США щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Так це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.

Кірбі нагадав, що уряд США має кошти на надання Україні лише одного пакета військової допомоги до кінця року, але без рішення Конгресу далі грошей на це не буде. Тому важливо, аби американські законодавці проголосували якнайшвидше.

«Певного прогресу (на переговорах. – Ред.) було досягнуто, не буду забігати наперед, ми повинні подивитись, як розвиватимуться події», – зазначив він.

Представник Білого дому підкреслив, що незалежно від виділення Україні допомоги бойові дії там не зупиняться, а росіяни продовжать наступальні операції, зокрема на сході в районі Авдіївки, які прискоряться після замерзання ґрунту в кінці січня – на початку лютого.

Раніше стало відомо, що переговори про фінансування України, ймовірно, перенесуть на січень.

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