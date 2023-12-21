Обираєте штучну ялинку на новорічні свята: що слід знати перед покупкою

Фахівці Держпродспоживслужби надали рекомендації, як обрати штучну ялинку.

Напередодні новорічних свят українцям надали рекомендації, на що слід звернути увагу при виборі штучної ялинки. Поради публікує Держпродспоживслужба.

Штучні ялини не підлягають обов'язковій сертифікації та декларуванню, але повинні мати документи, що засвідчують їх якість та безпеку. Покупець має право попросити у продавця документ, який підтверджує якість товару, це може бути сертифікат відповідності про безпеку товару, може бути паспорт якості, санітарний висновок, декларація виробника. Якщо хоча б один із цих документів суб’єкт господарювання вам покаже – ялинку можна купувати.

Крім того, обов’язковим є відповідне маркування виробів, відповідно до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», суб’єкти господарювання зобов’язані надати споживачам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію в супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом. До відома споживачів доводиться інформація про:

назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

відомості про умови зберігання;

гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Якість, безпека та довговічність штучних ялинок багато в чому залежить від матеріалу, з якого вони виготовлені. В основному при виготовленні ялин використовуються такі матеріали:

Монофіламентна нитка - це досить жорсткий і якісний матеріал, який надає дереву пухнастість. В основному даний матеріал використовується для виготовлення штучних сосен.

ПВХ плівка - це м'який і не такий якісний матеріал. З нього в основному робляться штучні ялинки. Вироби з такого матеріалу трохи дешевші, ніж з монофіламентної нитки. Термін їхньої експлуатації — до 5 років.

Поліпропілен - вважається найкращим матеріалом для створення штучних ялинок. Поліпропілен максимально точно імітує живе дерево, а при правильному використанні прослужить такий виріб десятки років.

Штучні ялинки можуть мати один з трьох видів конструкції:

Розбірні. Знімні гілки кріпляться до стовбура за гачки. Такі вироби зручно зберігати, адже вони займають мало місця.

Шарнірні. Дерево ділиться на кілька секцій (ярусів), гілки кожної підтримують шпиці, що розкриваються, як парасолька. Моделі з таким механізмом найдорожчі.

Монолітні. Міцні та довговічні вироби. Конструкція нерозбірна, що робить її транспортування складним. Те саме стосується і зберігання.

Отже, перед покупкою обов’язково перевірте документи, що підтверджують якість виробу і уважно вивчіть упакування. У жодному разі не купуйте виріб із неприємним хімічним запахом. Ялинка має бути виготовлена із безпечних матеріалів, стійких до займання, які не викликають алергію.

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