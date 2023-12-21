Выбираете искусственную елку на новогодние праздники: что нужно знать перед покупкой

Специалисты Госпродпотребслужбы предоставили рекомендации, как выбрать искусственную елку.

В канун новогодних праздников украинцам предоставили рекомендации, на что следует обратить внимание при выборе искусственной елки. Советы публикует Госпродслужба.

Искусственные ели не подлежат обязательной сертификации и декларированию, но должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Покупатель имеет право попросить у продавца документ, подтверждающий качество товара, это может быть сертификат соответствия безопасности товара, может быть паспорт качества, санитарное заключение, декларация производителя. Если хотя бы один из этих документов предприятие вам покажет – елку можно покупать.

Кроме того, обязательна соответствующая маркировка изделий, согласно статье 15 Закона Украины «О защите прав потребителей», субъекты хозяйствования обязаны предоставить потребителям необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию в сопроводительной документации, прилагаемой к продукции, на этикетке, а также в маркировке или другим способом. К сведению потребителей приходится информация о:

название товара, наименование или воспроизведение знака для товаров и услуг, по которым они реализуются;

данные об основных свойствах продукции, номинальном количестве (массе, объеме и т.п.), условиях использования;

сведения о содержании вредных для здоровья веществ, установленных нормативно-правовыми актами, и оговорки по применению отдельной продукции, если такие оговорки установлены нормативно-правовыми актами;

данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения продукции;

сведения об условиях хранения;

гарантийные обязательства изготовителя (исполнителя);

правила и условия эффективного и безопасного использования продукции;

срок годности (срок службы) товара (последствий работы), сведения о необходимых действиях потребителя после их окончания, а также о возможных последствиях в случае невыполнения этих действий;

наименование и местонахождение производителя (исполнителя, продавца) и предприятия, осуществляющего его функции по принятию претензий от потребителя, а также производит ремонт и техническое обслуживание.

Качество, безопасность и долговечность искусственных елок во многом зависит от материала, из которого они сделаны. В основном при изготовлении елей используются следующие материалы:

Монофиламентная нить – это достаточно жесткий и качественный материал, придающий дереву пушистость. В основном этот материал используется для изготовления искусственных сосен.

ПВХ пленка – это мягкий и не такой качественный материал. Из него в основном делаются искусственные елки. Изделия из такого материала немного дешевле, чем из монофиламентной нити. Срок их эксплуатации – до 5 лет.

Полипропилен – считается лучшим материалом для создания искусственных елок. Полипропилен максимально точно имитирует живое дерево, а при правильном использовании прослужит такое изделие десятки лет.

Искусственные елки могут иметь один из трех видов конструкции:

Разборные. Съемные ветки крепятся к стволу за крючки. Такие изделия удобно хранить, потому что они занимают мало места.

Шарнирные. Дерево делится на несколько секций (ярусов), ветви каждой поддерживают раскрывающиеся шпицы, как зонтик. Модели с таким механизмом самые дорогие.

Монолитные. Крепкие и долговечные изделия. Конструкция неразборна, что делает ее транспортировку сложной. То же касается и хранения.

Итак, перед покупкой обязательно проверьте документы, подтверждающие качество изделия и внимательно изучите упаковку. В любом случае не покупайте изделие с неприятным химическим запахом. Елка должна быть изготовлена из безопасных материалов, устойчивых к возгоранию, не вызывающих аллергию.

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