«Если вы увидели дымок над Верховной Радой, то – да, это оно»: Александра Устинова анонсировала принятие парламентом закона о медицинском каннабисе

Верховная Рада примет закон о медицинском каннабисе, по которому граждане смогут приобретать его по рецепту.

21 декабря Верховная Рада может принять закон о медицинском каннабисе. Соответствующий анонс сделала глава фракции «Голос», член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

«Если вы увидели дымок над Верховной Радой, то да, это оно! Эти героические люди Ольга Стефанишина (депутат – прим. ред.) вместе с Михаилом Радуцким выстояли 892 правки по медицинскому каннабису. Да будет свет в конце тоннеля», - отметила Устинова.

Отметим, что речь идет о законопроекте 7457 под названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для расширения доступа пациентов к необходимому лечению».

В редакции правок ко второму чтению было предусмотрено, что приобретение физическим лицом по медицинским показаниям лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, включенные в таблицы II и III Перечня, в том числе лекарственных средств, произведенных (изготовленных) из растительной субстанции каннабиса и разрешенных к применению в медицинской практике в установленном порядке, а также лекарственных средств, содержащих прекурсоры, включенные в таблицу IV Перечня, осуществляется по электронному рецепту врача, выписанному по правилам выписки рецептов на лекарственные средства, установленным Министерством здравоохранения.

Розничная реализация физическим лицам лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, включенные в таблицы II и III Перечня, в том числе лекарственных средств, произведенных (изготовленных) из растительной субстанции каннабиса и разрешенных к применению в медицинской практике в установленном порядке, а также лекарственных средств, содержащих прекурсоры, включенные в таблицу IV Перечня, производится в аптечных заведениях всех форм собственности при наличии у них лицензии на этот вид деятельности.

Розничная реализация таких лекарственных средств осуществляется по электронному рецепту. Регистрация отпуска таких препаратов осуществляется в электронной форме через электронную систему здравоохранения согласно законодательству Украины.

Для обеспечения прослеживаемости информация об отпуске лекарственных средств, произведенных (изготовленных) из растительной субстанции каннабиса и разрешенных к применению в медицинской практике в установленном порядке, также вносится в электронную информационную систему учета в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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