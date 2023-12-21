В Сумской области мошенник представился сотрудником банка и обчистил счет мужчины

С банковской карты жертвы пропало более 8000 грн.

Фото: kh.tax.gov.ua

В Сумской области неизвестный мужчина обманул пенсионера. По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство.

Как сообщила пресс-служба полиции Сумской области, к правоохранителям обратился 63-летний житель областного центра с сообщением о том, что неизвестные незаконно завладели его денежными средствами.

По словам потерпевшего, вечером ему позвонили по телефону из незнакомого номера. Представившись работником банка, неизвестный сообщил, что кто-то пытается перечислить с его банковской карточки денежные средства, поэтому необходимо указать данные своей карты для сохранения.

«Потерпевший, выполнив указания «псевдобанкира» впоследствии обнаружил, что с его банковской карты исчезли средства в сумме 8700 гривен», - говорится в сообщении.

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