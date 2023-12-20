В Белом доме надеются, что Конгресс в январе одобрит финансирование для Украины

Джон Курби напомнил, что у правительства США есть средства на предоставление Украине только одного пакета военной помощи до конца года, но без решения Конгресса дальше денег на это не будет.

В Белом доме надеются, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе 2024 года. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

В администрации Байдена считают, что достигли прогресса в ходе переговоров с республиканцами в Сенате США по усилению мер против миграции на южной границе. Так это позволит в январе одобрить пакет дополнительного финансирования для Украины.

Кирби напомнил, что у правительства США есть средства на предоставление Украине только одного пакета военной помощи до конца года, но без решения Конгресса дальше денег на это не будет. Поэтому важно, чтобы американские законодатели проголосовали как можно скорее.

«Определенный прогресс (на переговорах. – Ред.) был достигнут, не буду забегать вперед, мы должны посмотреть, как будут развиваться события», – отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что независимо от выделения Украине помощи боевые действия там не остановятся, а россияне продолжат наступательные операции, в том числе на востоке в районе Авдеевки, которые ускорятся после замерзания почвы в конце января – начале февраля.

Ранее стало известно, что переговоры о финансировании Украины предположительно перенесут на январь.

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