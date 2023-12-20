Переговори про фінансування України, ймовірно, перенесуть на січень – лідери Сенату

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. У світі

Переговори про фінансування України, ймовірно, перенесуть на січень – лідери Сенату

08:34, 20 грудня 2023
Лідери Сенату США заявили, що, скоріш за все, найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо угоди про надання допомоги Україні.
Переговори про фінансування України, ймовірно, перенесуть на січень – лідери Сенату
Джерело фото: Unsplash
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Лідери Сенату США заявили, що, скоріш за все, найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо угоди про надання допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США. Деякі сенатори прогнозують, що переговорити перенесуть на наступний рік. Про це пише «Голос Америки».

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій напередодні не пішли у заплановану різдвяну відпустку, натомість вони продовжили роботу, намагаючись домовитись про пакет фінансування України, Ізраїлю та південного кордону США.

У вівторок, 19 грудня, авторитетний сенатор-демократ Дік Дурбін заявив, що така домовленість до Нового року наразі є малоймовірною.

«Я сподіваюся, що вони підготують текст, закотять рукави, сядуть і закінчать це, коли ми повернемося в січні», – сказав сенатор Дурбін у коментарі журналістам.

Сенатор-демократ Марк Ворнер закликав колег не розходитись, допоки не буде знайдено компромісу. Він написав: «Сенат не повинен оголошувати перерву без надання допомоги нашим союзникам за кордоном. Тут наше місце у світі під загрозою – ми виглядаємо слабкими, якщо не виконуємо своїх обіцянок і відмовляємося стримувати жорстоке, необґрунтоване вторгнення Путіна в Україну».

Сенатори від обох партій називають переговори, які нині тривають, продуктивними, втім вважають, що роботу не завершать найближчим часом.

«Цього тижня ми явно не завершимо текст, щоб мати можливість проголосувати, щоб зібрати всі ці речі докупи. Ми продовжуватимемо працювати, поки це не буде зроблено», - сказав один з провідних перемовників від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд. – «Ми всі повернемося до цього в січні, але це займе деякий час, щоб закінчити весь текст».

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