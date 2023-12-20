Переговори про фінансування України, ймовірно, перенесуть на січень – лідери Сенату

Лідери Сенату США заявили, що, скоріш за все, найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо угоди про надання допомоги Україні.

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Лідери Сенату США заявили, що, скоріш за все, найближчим часом не буде досягнуто домовленості щодо угоди про надання допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США. Деякі сенатори прогнозують, що переговорити перенесуть на наступний рік. Про це пише «Голос Америки».

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій напередодні не пішли у заплановану різдвяну відпустку, натомість вони продовжили роботу, намагаючись домовитись про пакет фінансування України, Ізраїлю та південного кордону США.

У вівторок, 19 грудня, авторитетний сенатор-демократ Дік Дурбін заявив, що така домовленість до Нового року наразі є малоймовірною.

«Я сподіваюся, що вони підготують текст, закотять рукави, сядуть і закінчать це, коли ми повернемося в січні», – сказав сенатор Дурбін у коментарі журналістам.

Сенатор-демократ Марк Ворнер закликав колег не розходитись, допоки не буде знайдено компромісу. Він написав: «Сенат не повинен оголошувати перерву без надання допомоги нашим союзникам за кордоном. Тут наше місце у світі під загрозою – ми виглядаємо слабкими, якщо не виконуємо своїх обіцянок і відмовляємося стримувати жорстоке, необґрунтоване вторгнення Путіна в Україну».

Сенатори від обох партій називають переговори, які нині тривають, продуктивними, втім вважають, що роботу не завершать найближчим часом.

«Цього тижня ми явно не завершимо текст, щоб мати можливість проголосувати, щоб зібрати всі ці речі докупи. Ми продовжуватимемо працювати, поки це не буде зроблено», - сказав один з провідних перемовників від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд. – «Ми всі повернемося до цього в січні, але це займе деякий час, щоб закінчити весь текст».

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