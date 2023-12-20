Переговоры о финансировании Украины, вероятно, перенесут на январь – лидеры Сената

Лидеры Сената США заявили, что, скорее всего, в ближайшее время не будет достигнута договоренность относительно соглашения о предоставлении помощи Украине.

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Лидеры Сената США заявили, что, скорее всего, в ближайшее время не будет достигнута договоренность относительно соглашения о предоставлении помощи Украине и укреплении безопасности границы США. Некоторые сенаторы прогнозируют, что переговоры перенесут на следующий год. Об этом пишет «Голос Америки».

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий накануне не пошли в запланированный рождественский отпуск, в то же время они продолжили работу, пытаясь договориться о пакете финансирования Украины, Израиля и для южной границы США.

Во вторник, 19 декабря, авторитетный сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что такая договоренность к Новому году в настоящее время является маловероятной.

«Я надеюсь, что они подготовят текст, закатят рукава, сядут и закончат это, когда мы вернемся в январе», - сказал сенатор Дурбин в комментарии журналистам.

Сенатор-демократ Марк Уорнер призвал коллег не расходиться, пока не будет найден компромисс. Он написал: «Сенат не должен объявлять перерыв без оказания помощи нашим союзникам за границей».

Сенаторы от обеих партий называют переговоры, которые ныне продолжаются, продуктивными, впрочем считают, что работу не завершат в ближайшее время.

«На этой неделе мы явно не завершим текст, чтобы иметь возможность проголосовать, чтобы собрать все эти вещи вместе. Мы будем продолжать работать, пока это не будет сделано», – сказал один из ведущих переговорщиков от республиканцев, сенатор Джеймс Ленкфорд. – «Мы все вернемся к этому в январе, но это займет некоторое время, чтобы закончить весь текст».

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