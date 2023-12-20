Переговоры о финансировании Украины, вероятно, перенесут на январь – лидеры Сената

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В мире

Переговоры о финансировании Украины, вероятно, перенесут на январь – лидеры Сената

08:34, 20 декабря 2023
Лидеры Сената США заявили, что, скорее всего, в ближайшее время не будет достигнута договоренность относительно соглашения о предоставлении помощи Украине.
Переговоры о финансировании Украины, вероятно, перенесут на январь – лидеры Сената
Источник фото: Unsplash
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Лидеры Сената США заявили, что, скорее всего, в ближайшее время не будет достигнута договоренность относительно соглашения о предоставлении помощи Украине и укреплении безопасности границы США. Некоторые сенаторы прогнозируют, что переговоры перенесут на следующий год. Об этом пишет «Голос Америки».

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий накануне не пошли в запланированный рождественский отпуск, в то же время они продолжили работу, пытаясь договориться о пакете финансирования Украины, Израиля и для южной границы США.

Во вторник, 19 декабря, авторитетный сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что такая договоренность к Новому году в настоящее время является маловероятной.

«Я надеюсь, что они подготовят текст, закатят рукава, сядут и закончат это, когда мы вернемся в январе», - сказал сенатор Дурбин в комментарии журналистам.

Сенатор-демократ Марк Уорнер призвал коллег не расходиться, пока не будет найден компромисс. Он написал: «Сенат не должен объявлять перерыв без оказания помощи нашим союзникам за границей».

Сенаторы от обеих партий называют переговоры, которые ныне продолжаются, продуктивными, впрочем считают, что работу не завершат в ближайшее время.

«На этой неделе мы явно не завершим текст, чтобы иметь возможность проголосовать, чтобы собрать все эти вещи вместе. Мы будем продолжать работать, пока это не будет сделано», – сказал один из ведущих переговорщиков от республиканцев, сенатор Джеймс Ленкфорд. – «Мы все вернемся к этому в январе, но это займет некоторое время, чтобы закончить весь текст».

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