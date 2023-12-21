Якщо США не схвалять фінансування для України в січні, у Конгресу існує «план Б»: деталі

У Конгресі все ж сподіваються, що допомогу Україні погодять в середині січня.

Як повідомлялося, Конгрес США може ухвалити додаткове фінансування для України у середині січня.

Однак, якщо за деяких причин законопроект не буде схвалений, для такого випадку існує «план Б». Про це заявив конгресмен-демократ Майк Квіґлі, передає «Голос Америки».

«Я - оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично, ми говоримо десь про середину січня», - сказав він.

За словами Квіґлі, коли Конгрес повернеться до роботи у січні, буде погоджений пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік.

«Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу», - сказав Квіґлі.

Конгресмен повідомив, що є план «Б», якщо додаткове фінансування Україні не пройде в січні.

«Якщо до цього дійде, то є деякі процедурні методи. Зокрема, спробувати «звільнити» законопроекти, які мають асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про «звільнення законопроекту» змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є «законопроекти про чисте фінансування», які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі», - сказав він.

Квіґлі пропонуватиме інші заходи, які б забезпечили певну суму на три-чотири місяці.

«Це жахливий «план Б», він далеко не такий хороший, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги», - додав конгресмен.

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