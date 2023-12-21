Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації, документ

Переміщувати службовців ТЦК не треба, ротація неможлива, а норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи, треба вилучити, - Мар’яна Безугла опублікувала лист Валерія Залужного стосовно законопроекту про мобілізацію.

Питання, до судів якої юрисдикції звертатися жінкам, які втратили чоловіків на війні, досі не вирішене Великою Палатою Верховного Суду

«Цивільні» суди вважають, що питання встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовим – це справи адмінсудів, адмінсуди часто вважають інакше, - Велика Палата Верховного Суду досі не поставила в цьому крапку.

Володимир Зеленський підписав закон, за яким давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено

Президент Зеленський підписав закон, за яким усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор, а родичі ігроманів зможуть звертатись із заявою, аби залежних внесли до «чорного списку».

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

  1. В Україні

Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами: що зміниться

17:39, 21 грудня 2023
Під час закупівель продуктів Міністерством оборони хочуть запровадити нові підходи.
Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами: що зміниться
Фото: volynnews.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

З 1 квітня 2024 року закупівля продуктів харчування Міністерством оборони планують здійснювати за новими правилами, передає пресслужба Мінекономіки.

Під час засідання міжвідомчої робочої групи гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов повідомив, які підходи хочуть запровадити під час закупівель продуктів Міністерством оборони з 1 квітня наступного року.

Серед них:

Закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, "м’ясні вироби"). Це відкриває широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників.

Під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в т. ч. Держстату.

Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо.

Буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.

Стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.

«Стратегічні цілі, яких ми прагнемо досягти, впроваджуючи нові підходи, - це безперервність забезпечення потреб ЗСУ, довіра з боку суспільства, ринків, держави та наших міжнародних партнерів. Нарешті, ми прагнемо до інституційної стійкості. Щоб запропоновані нами підходи, прозорість та функціональність не залежали від перемінних факторів. В тому числі від того, хто очолює Агенцію», - зазначив Арсен Жумаділов.

За результатами обговорення Міжвідомча робоча група схвалила представлені підходи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду