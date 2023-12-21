Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами: що зміниться

Під час закупівель продуктів Міністерством оборони хочуть запровадити нові підходи.

Фото: volynnews.com

З 1 квітня 2024 року закупівля продуктів харчування Міністерством оборони планують здійснювати за новими правилами, передає пресслужба Мінекономіки.

Під час засідання міжвідомчої робочої групи гендиректор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов повідомив, які підходи хочуть запровадити під час закупівель продуктів Міністерством оборони з 1 квітня наступного року.

Серед них:

Закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, "м’ясні вироби"). Це відкриває широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників.

Під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в т. ч. Держстату.

Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо.

Буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.

Стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.

«Стратегічні цілі, яких ми прагнемо досягти, впроваджуючи нові підходи, - це безперервність забезпечення потреб ЗСУ, довіра з боку суспільства, ринків, держави та наших міжнародних партнерів. Нарешті, ми прагнемо до інституційної стійкості. Щоб запропоновані нами підходи, прозорість та функціональність не залежали від перемінних факторів. В тому числі від того, хто очолює Агенцію», - зазначив Арсен Жумаділов.

За результатами обговорення Міжвідомча робоча група схвалила представлені підходи.

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