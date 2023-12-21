В Польщі мікроавтобус з українцями зіштовхнувся із вантажівкою: є загиблий та постраждалі

Мікроавтобус, що прямував у напрямку України, в’їхав у задню частину вантажівки, яка стояла у черзі на перетин кордону.

Джерело фото: Белжець I Добровільна пожежна частина / Facebook

Вранці 21 грудня мікроавтобус на українській реєстрації зіткнувся з вантажівкою приблизно за 30 км від кордону з Україною. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися. Про це повідомляє «Укрінформ».

Аварія сталася близько 5:30 за місцевим часом в районі міста Белжець. Мікроавтобус, що прямував у напрямку України, в’їхав у задню частину вантажівки, яка стояла у черзі на перетин кордону.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП.

«За наявною інформацією, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю. Один громадянин загинув, решта отримали травми різного ступеню тяжкості. Зараз їм надається медична допомога.

Українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування всіх обставин аварії та вживають заходів для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправки пасажирів до України іншим транспортом», – розповів Олег Ніколенко.

Джерело фото: Белжець I Добровільна пожежна частина / Facebook

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