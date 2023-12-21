ВСП продлил срок временного отстранения судьи Кропивницкого апелляционного суда

Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

В четверг, 21 декабря, Высший совет правосудия продлил срок временного отстранения судьи Кропивницкого апелляционного суда от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе, ВСП частично удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Срок временного отстранения судьи от осуществления правосудия продлен до 26 января 2024 года.

Ранее мы писали, что шесть судей уволены в отставку и по собственному желанию.

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