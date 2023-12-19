Шесть судей уволены в отставку и по собственному желанию

Из местных общих судов пять судей уволились в отставку и еще одна судья уволилась по собственному желанию.

Во вторник, 19 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кавацюка Василия Ивановича – с должности судьи Шевченковского районного суда Львова;

Бровченко Владимира Владимировича – с должности судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области;

Зубова Александра Сергеевича – с должности судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Мельник Ирину Геннадиевну - с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области (командирована в Деснянский районный суд города Киева);

Семенюк Ирина Николаевна – с должности судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области.

Также ВСП решил уволить Честную Юлию Александровну с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку.

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