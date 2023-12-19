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Шесть судей уволены в отставку и по собственному желанию

13:10, 19 декабря 2023
Из местных общих судов пять судей уволились в отставку и еще одна судья уволилась по собственному желанию.
Шесть судей уволены в отставку и по собственному желанию
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Во вторник, 19 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кавацюка Василия Ивановича – с должности судьи Шевченковского районного суда Львова;

Бровченко Владимира Владимировича – с должности судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области;

Зубова Александра Сергеевича – с должности судьи Херсонского городского суда Херсонской области;

Мельник Ирину Геннадиевну - с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области (командирована в Деснянский районный суд города Киева);

Семенюк Ирина Николаевна – с должности судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области.

Также ВСП решил уволить Честную Юлию Александровну с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку.

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