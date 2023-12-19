Шесть судей уволены в отставку и по собственному желанию

Во вторник, 19 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Кавацюка Василия Ивановича – с должности судьи Шевченковского районного суда Львова;
Бровченко Владимира Владимировича – с должности судьи Днепропетровского районного суда Днепропетровской области;
Зубова Александра Сергеевича – с должности судьи Херсонского городского суда Херсонской области;
Мельник Ирину Геннадиевну - с должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области (командирована в Деснянский районный суд города Киева);
Семенюк Ирина Николаевна – с должности судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области.
Также ВСП решил уволить Честную Юлию Александровну с должности судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку.
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