Минкульт планирует выделить 10 миллионов гривен на мониторинг украинских медиа

Министерство в 2024 году намерено осуществить мониторинг информации в отечественных медиа.

Фото: newsclip.co.za

Министерство культуры и информационной политики в 2024 году планирует провести мониторинг информации в украинских медиа. Департамента финансов ведомства поручено выделить на проведение соответствующих мероприятий 10 миллионов гривен. Об этом говорится в приказе министерства №709 от 18 декабря.

Согласно приказу, Министерство культуры и информполитики поручило государственному предприятию «Центр защиты информационного пространства Украины» с 1 января по 31 декабря 2024 года обеспечить подготовку и проведение мероприятия по мониторингу информации в отечественных медиа.

Учитывая это, департаменту финансов министерства поручено предусмотреть ассигнование на проведение мероприятий в сумме 10 млн грн, в том числе 909 тыс. грн на содержание службы исполнителя.

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