Мінкульт планує виділити 10 мільйонів гривень на моніторинг українських медіа

Міністерство у 2024 році має намір здійснити моніторинг інформації у вітчизняних медіа.

Фото: newsclip.co.za

Міністерство культури та інформаційної політики у 2024 році планує здійснити моніторинг інформації в українських медіа. Департаменту фінансів відомства доручено виділити на проведення відповідних заходів 10 мільйонів гривень. Про це йдеться в наказі міністерства №709 від 18 грудня.

Згідно з наказом, Міністерство культури та інформполітики доручило державному підприємству «Центр захисту інформаційного простору України» з 1 січня до 31 грудня 2024 року забезпечити підготовку та проведення заходу з моніторингу інформації у вітчизняних медіа.

З огляду на це департаменту фінансів міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн грн, зокрема 909 тис. грн на утримання служби виконавця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.