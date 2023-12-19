Як подати заяву про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності у Митному реєстрі: інструкція

Заява про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності у Митному реєстрі подається до Держмитслужби за затвердженою формою.

Державна митна служба України оприлюднила покрокову інструкцію: «Як подати заяву про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності (ПІВ/IPR) у Митному реєстрі».

Митний реєстр містить інформацію про власника ПІВ, законних користувачів такими правами (виробників, імпортерів, експортерів тощо) та представників власника ПІВ, які уповноважені ним на вирішення в Україні питань дотримання ПІВ, в тому числі у взаємодії з органами державної влади.

Заява про реєстрацію об’єкта ПІВ у Митному реєстрі подається до Держмитслужби за формою, наведеною у додатку до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648 (у редакції наказу Мінфіну від 09.06.2020 № 282).

При надходженні до Держмитслужби таких заяв у непоодиноких випадках виявляються недоліки у поданих заявах, доданих до них документах та надаються роз’яснення щодо порядку подання заяв, переліку необхідних документів, обсягу інформації, що надається.

Покрокова інструкція «Як подати заяву про реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності (ПІВ/IPR):

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