Как подать заявление о регистрации объекта права интеллектуальной собственности в Таможенном реестре: инструкция

Заявление о регистрации объекта права интеллектуальной собственности в Таможенном реестре подается в Гостаможслужбу по утвержденной форме.

Государственная таможенная служба Украины обнародовала пошаговую инструкцию: «Как подать заявление о регистрации объекта права интеллектуальной собственности (ПИО/IPR) в Таможенном реестре».

Таможенный реестр содержит информацию о владельце ПИО, законных пользователях такими правами (производителей, импортеров, экспортеров и т.п.) и представителях владельца ПИО, которые уполномочены им на решение в Украине вопросов соблюдения ПИО, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти.

Заявление о регистрации объекта ПИО в Таможенном реестре подается в Гостаможслужбу по форме, приведенной в приложении к Порядку регистрации в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 30.05.2012 № 648 (в редакции приказа Минфина от 09.06.2020 № 282).

При поступлении в Гостаможслужбу таких заявлений в редких случаях выявляются недостатки в поданных заявлениях, прилагаемых к ним документах и предоставляются разъяснения относительно порядка подачи заявлений, перечня необходимых документов, объема предоставляемой информации.

Пошаговая инструкция «Как подать заявление о регистрации объекта права интеллектуальной собственности (ПИО/IPR):

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