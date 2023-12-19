Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек подал в отставку

Дмитрий Тишлек написал рапорт об увольнении.

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Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек написал рапорт об увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Я решил написать рапорт об освобождении от должности заместителя главы Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК», — сказал Тишлек.

Издание добавляет, что глава МВД Игорь Клименко принял рапорт Тишлека.

Напомним, в СМИ писали, что жена Тишлека не лишилась паспорта рф. Также утверждалось, что сам Тишлек якобы пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

После этого Дмитрий Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей на месяц.

Игорь Клименко сообщал, что уполномоченные лица изучают вопросы, изложенные в журналистском расследовании. Тишлек сам подал заявление в Государственное бюро расследований, в котором он попросил детально во всем разобраться.

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