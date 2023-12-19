$7500 за переправку уклонистов в Румынию: задержали организатора схемы

Организатора схемы переправки уклонистов за границу задержали в селе Оршевцы.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители задержали организатора преступной схемы выезда призывников за границу.

Организатором схемы оказался житель Ивано-Франковской области. Он предлагал мужчинам призывного возраста обеспечить им пересечение границы в Румынию. Переход пролегал через Закарпатскую область по лесным тропам. За услуги «проводника» брал 7500 долларов.

«17 декабря в селе Оршевцы стражи порядка задержали организатора при попытке выезда с «туристом» за пределы области. В ходе документирования преступной деятельности зафиксированы факты передачи средств на общую сумму 7500 долларов», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании организатору схемы меры пресечения. За совершенное подозреваемому может грозить до девяти лет лишения свободы.

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