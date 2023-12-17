Марьяна Безугла придумала новые наказания для уклонистов

Нардепка Марьяна Безугла предложила украинцам высказаться, как они относятся к предложению лишения гражданства и аресту активов военнообязанных, которые выехали за границу и не вернулись.

Как ранее сообщалось, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла раскрыла детали нового законопроекта по изменениям к мобилизации и военной службе.

Позже Марьяна Безугла придумала новое наказание для уклонистов. Она поделилась идеями лишения гражданства и ареста активов военнообязанных, которые выехали за границу и не вернулись.

Нардепка предложила людям высказаться по поводу своих идей по уклонистам.

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозвращения, лишить гражданства/арестовать активы/другие ограничения?

Дополнение: Например, активы отдать семьям погибших воинов», - говорится в сообщении Безуглой.

Также сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничении на видео в TikTok, пенсии и отпуска военнослужащих.

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