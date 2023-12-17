Буковель без рейдов ТЦК: в сети обнародовали видео больших очередей к подъемникам

В Буковеле съехались сотни туристов из разных регионов страны.

В горнолыжный курорт Буковель, несмотря на рейды ТЦК в ресторанах, ТРЦ и заведениях отдыха в соседних регионах, продолжают приезжать сотни туристов. Видео с популярного курорта опубликовали в соцсетях.

На видео можно увидеть сотни туристов, стоящих в очереди на подъемники.

«Между тем в Буковеле люди вынуждены стоять в бешеных очередях к местным (ТЦК) подъемникам. Правда, камера не передает все боли и страдания этих людей...», - шутят авторы сообщения.

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