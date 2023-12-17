Буковель без рейдів ТЦК: в мережі оприлюднили відео великих черг до підйомників

До Буковелю з’їхалися сотні туристів з різних регіонів країни.

До гірськолижного курорту Буковель, незважаючи на рейди ТЦК у ресторанах, ТРЦ та закладах відпочинку в сусідніх регіонах, продовжують приїжджати сотні туристів. Відео з популярного курорту опублікували у соцмережах.

На відео можна побачити сотні туристів, які стоять у черзі на підйомники.

«Тим часом в Буковелі люди вимушені стояти в шалених чергах до місцевих (ТЦК) підйомників Щоправда, камера не передає всієї болі та страждань цих людей...», - жартують автори допису.

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