Мар’яна Безугла вигадала нові покарання для ухилянтів

Нардепка Мар’яна Безугла запропонувала українцям висловитись, як вони ставляться до пропозиції позбавлення громадянства та арешту активів військовозобов'язаних, які виїхали за кордон і не повернулися.

Як раніше повідомлялося, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкрила деталі нового законопроєкту щодо змін до мобілізації та військової служби.

Згодом Мар’яна Безугла вигадала нове покарання для ухилянтів. Вона поділилася ідеями позбавлення громадянства та арешту активів військовозобов'язаних, які виїхали за кордон і не повернулися.

Нардепка запропонувала людям висловитись щодо своєї ідеї по ухилянтам.

«Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства / арештувати активи / інші обмеження?

Доповнення: Наприклад, активи віддати сімʼям загиблих воїнів», - йдеться у дописі Безуглої.

Також ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект Арахамії та Безуглої про гендерну рівність у війську, обмеження на відео у TikTok, пенсії і відпустки військовослужбовців.

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