Шість суддів звільнено у відставку та за власним бажанням

У вівторок, 19 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити п’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
Кавацюка Василя Івановича – з посади судді Шевченківського районного суду міста Львова;
Бровченка Володимира Володимировича – з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;
Зубова Олександра Сергійовича – з посади судді Херсонського міського суду Херсонської області;
Мельник Ірину Геннадіївну – з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області (відряджена до Деснянського районного суду міста Києва);
Семенюк Ірину Миколаївну – з посади судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області.
Також ВРП вирішила звільнити Честнєйшу Юлію Олександрівну з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за власним бажанням.
Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку.
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