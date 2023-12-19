Шість суддів звільнено у відставку та за власним бажанням

З місцевих загальних судів п'ять суддів звільнились у відставку і ще одна суддя звільнилась за власним бажанням.

У вівторок, 19 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити п’ятьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Кавацюка Василя Івановича – з посади судді Шевченківського районного суду міста Львова;

Бровченка Володимира Володимировича – з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Зубова Олександра Сергійовича – з посади судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Мельник Ірину Геннадіївну – з посади судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області (відряджена до Деснянського районного суду міста Києва);

Семенюк Ірину Миколаївну – з посади судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

Також ВРП вирішила звільнити Честнєйшу Юлію Олександрівну з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за власним бажанням.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку.

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