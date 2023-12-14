Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

Трьох суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 14 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Дедик Ванду Петрівну – з посади судді Вінницького апеляційного суду;

Зайця Олександра Володимировича – з посади судді Чернігівського окружного адміністративного суду;

Унятицького Дмитра Євгеновича – з посади судді Бородянського районного суду Київської області.

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