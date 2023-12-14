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  1. У світі

Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на рекордні $886 млрд, — Reuters

11:24, 14 грудня 2023
Документом передбачені витрати і, зокрема, на допомогу Україні — $300 млн до кінця 2026 року.
Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на рекордні $886 млрд, — Reuters
Джерело фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Сенат США у середу, 13 грудня, підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на рекордні $886 млрд. Про це пише «Reuters».

Як пише видання, цьогорічний законопроект має майже 3100 сторінок та передбачає рекордні 886 мільярдів доларів, що на 3% більше, ніж минулого року.

Документом передбачені витрати на підвищення зарплат військових, придбання кораблів, літаків та боєприпасів і, зокрема, на допомогу Україні — $300 млн до кінця 2026 року.

Очікується, що законопроєкт про оборонний бюджет буде направлений до Палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня. Далі, як очікується, президент США Джо Байден його підпише як закон.

Раніше Джо Байден під час зустрічі з українським Президентом Володимиром Зеленським у Білому домі анонсував надання нового пакету військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів.

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