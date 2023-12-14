Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на рекордні $886 млрд, — Reuters

Документом передбачені витрати і, зокрема, на допомогу Україні — $300 млн до кінця 2026 року.

Джерело фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенат США у середу, 13 грудня, підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на рекордні $886 млрд. Про це пише «Reuters».

Як пише видання, цьогорічний законопроект має майже 3100 сторінок та передбачає рекордні 886 мільярдів доларів, що на 3% більше, ніж минулого року.

Документом передбачені витрати на підвищення зарплат військових, придбання кораблів, літаків та боєприпасів і, зокрема, на допомогу Україні — $300 млн до кінця 2026 року.

Очікується, що законопроєкт про оборонний бюджет буде направлений до Палати представників, яка може ухвалити його вже наприкінці цього тижня. Далі, як очікується, президент США Джо Байден його підпише як закон.

Раніше Джо Байден під час зустрічі з українським Президентом Володимиром Зеленським у Білому домі анонсував надання нового пакету військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів.

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