Через кібератаку на Kyivstar НБУ радить банкам запастися резервними каналами зв'язку

Деякі POS-термінали у торгових мережах не працювали через кібератаку на Kyivstar.

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У зв'язку з кібератакою на Kyivstar, заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан закликав банки врахувати можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем з POS-терміналами в торговельних мережах, – повідомила пресслужба НБУ.

Так, деякі POS-термінали у торгових мережах, що працюють за допомогою мобільного зв'язку Kyivstar, зазнали проблем. Банки вже активно працюють над вирішенням ситуації, переналаштовуючи непрацюючі термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Шабан зауважив, що банки можуть розглянути можливість реалізації резервних каналів зв'язку, які вже застосовуються у банківських відділеннях та центрах обробки даних. Він закликав співпрацювати з операторами мобільного зв'язку для забезпечення роботи банківської інфраструктури.

Національний банк України уточнив, що всі інформаційні та платіжні системи працюють у штатному режимі. З цієї метою центр кіберзахисту НБУ співпрацює з фінустановами для реагування та протидії кібератакам, надаючи рекомендації та спільні заходи з кіберзахисту.

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