Из-за кибератаки на Kyivstar НБУ советует банкам запастись резервными каналами связи

Некоторые POS-терминалы в торговых сетях не работали из-за кибератаки на Kyivstar.

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В связи с кибератакой на Kyivstar, заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан призвал банки учесть возможность использования резервных каналов связи, поскольку сбой работы оператора привел к проблемам с POS-терминалами в торговых сетях, - сообщила пресс-служба НБУ.

Так, некоторые POS-терминалы в торговых сетях, работающих с помощью мобильной связи Kyivstar, испытали проблемы. Банки уже активно работают над решением ситуации, перенастраивая неработающие терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

Шабан отметил, что банки могут рассмотреть возможность реализации резервных каналов связи, которые уже применяются в банковских отделениях и центрах обработки данных. Он призвал сотрудничать с операторами мобильной связи для обеспечения работы банковской инфраструктуры.

Национальный банк Украины уточнил, что все информационные и платежные системы работают в штатном режиме. С этой целью центр киберзащиты НБУ сотрудничает с финучреждениями для реагирования и противодействия кибератакам, предоставляя рекомендации и совместные меры по киберзащите.

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