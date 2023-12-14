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  1. В Украине

Минэкономики предлагает отменить 74% от всех государственных санитарных правил и норм

11:10, 14 декабря 2023
В целом предлагается отменить 222 инструмента государственного регулирования.
Минэкономики предлагает отменить 74% от всех государственных санитарных правил и норм
Фото: trueua.info
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В Украине предлагают отменить 74% всех государственных санитарных правил и норм в рамках реформы дерегуляции. С таким предложением выступили представители Министерства экономики Украины, передает официальный сайт ведомства.

«Когда мы пересматривали регулирование в сфере здравоохранения, оказалось, что большая часть регулирования связана с государственными санитарными правилами и нормами. Кое-где санпины устарели, а рынок и технологии значительно продвинулись. …Предприниматели ведут бизнес не оптимальным путем. Поэтому мы должны просмотреть эту часть регулирования», – заявил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Из 298 действующих инструментов государственного регулирования, содержащихся в государственных санитарных нормах и правилах, предлагается отменить 222 инструмента государственного регулирования, а это 74% от общего количества.

Среди причин отмены норм — неактуальность и устаревшая регулировка, дублирование с другими инструментами госрегулирования.

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