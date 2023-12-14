«300 тысяч воюют, что делают другие 700 тысяч», — Марьяна Безуглая заявила, что нужно привлекать к тыловым операциям гражданских подрядчиков

Депутатка предлагает привлечь к ротации и отправке на передовую военкомов.

В составе Сил обороны Украины воюют 300 тысяч человек, а общая численность составляет около миллиона человек. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая в Фейсбуке.

Также она отметила, что некоторые бригады без ротации уже три года. На отдых они могут отправиться только в случае ранения.

«Это минимум 14 миллиардов грн налогоплательщиков ежемесячно и не менее 168 миллиардов в год. При этом некоторые бригады не ротируют три года, оттуда путь на длительный отдых только раненым/убитым. К примеру, большинство бригад ДШИ», - пишет Безуглая.

Также она добавила, что для многих тыловых операций можно привлечь гражданских подрядчиков.

По ее словам, военнослужащих бы «высвободили для доподготовки и дальнейшего выполнения боевых задач в ходе замены побратимов».

«Бюджет 2024 года на национальную безопасность и оборону 1,7 триллиона грн, ВСУ могли бы стать прекрасным заказчиком услуг у украинского бизнеса. Это поддержка экономики и повышение эффективности. Новая почта, Укрпочта или OLX больше разбираются в доставке, чем Командование сил логистики с полковниками по 20 лет выслуги», - добавила Безуглая.

Кроме этого, депутат предлагает ротации в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Она отметила, что воины с фронта активнее занимались бы мобилизационными мероприятиями, а работники ТЦК получили боевой опрос.

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