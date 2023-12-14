На Одесщине энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы из-за непогоды

Аварийные бригады на Одесщине уже переведены в режим повышенной готовности.

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В Одесской области энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что кроме Киевщины, ухудшение погоды ожидается и на Одесщине. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

На территории Измаильского, Болградского и Белгород-Днестровского районов возможен снегопад, в Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах области – мокрый снег, дождь, местами гололед.

«Аварийные бригады ДТЭК на Одесщине уже переведены в режим повышенной готовности, чтобы при необходимости максимально быстро ликвидировать аварии», - говорится в сообщении.

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