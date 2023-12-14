На Одещині енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи через негоду

Аварійні бригади на Одещині вже переведені у режим підвищеної готовності.

Ілюстративне зображення: freepik.com

В Одеській області енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи. Про це повідомили у пресслужбі.

Там зазначили, що окрім Київщини, погіршення погоди очікується і на Одещині. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

На території Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського районів можливий снігопад, В Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах області – мокрий сніг, дощ, місцями ожеледиця.

«Аварійні бригади ДТЕК на Одещині вже переведені у режим підвищеної готовності, щоб за необхідності максимально швидко ліквідовувати аварії», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.