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  1. В Україні

На Сумщині прикордонники вступили в бій з російськими ДРГ

15:49, 14 грудня 2023
В результаті бою, російські диверсанти відступили, оцінюються втрати противника.
На Сумщині прикордонники вступили в бій з російськими ДРГ
Джерело фото: Держприкордонслужба
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Українські прикордонники зафіксували спробу проникнення російських диверсантів на територію Сумської області. Інцидент стався минулої доби, коли прикордонний наряд помітив кілька осіб, які намагалися проникнути з території російської федерації. У відповідь на це прикордонники відкрили вогонь на ураження, і почався активний стрілецький бій. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Для підтримки та посилення оборони північного напрямку залучилися підрозділи Державної прикордонної служби України та Збройних сил України. Також були активовані артилерійські та мінометні розрахунки для підтримки українських сил в бою.

Прикордонники уточнюють, що в результаті бою загони російських диверсантів відступили. Наразі проводиться оцінка втрат противника.

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